Луценко рассказал об "остром" разговоре с Порошенко по поводу отставки

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что у него состоялся "острый" разговор с президентом Петром Порошенко после подачи заявления о своей отставке.

"Он (Президент. — ред.) не принял моего шага. Он узнал обо всем за пять минут до моего выступления в Верховной раде. Тем не менее, я сказал, что это мое принципиальное решение", — приводит слова Луценко сайт Телевизионной службы новостей.

Генпрокурор отметил, что заявление лежит на столе у Порошенко. Президент его рассмотрит, как только вернется из рабочей поездки за рубеж.

Отставка генпрокурора

Во вторник Луценко, выступая в Верховной раде с отчетом о расследовании убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, заявил, что собирается написать заявление об отставке. Свое решение он связал в обвинениями в недобросовестном расследовании нападения на активистку.

Депутаты не поддержали отставку генпрокурора, в ходе тестового голосования "за" проголосовали 38 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. По мнению Луценко, те, кто не поддержал отставку, положительно оценивают его работу на должности генпрокурора. Позже его пресс-секретарь Лариса Сарган сообщила, что Луценко передал Порошенко заявление об отставке.

Нападение на Гандзюк

В последний день июля полиция сообщила, что в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшую госпитализировали, все это время она находилась в тяжелом состоянии в больнице.

В минувшее воскресенье женщина умерла.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.