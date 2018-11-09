Луценко рассказал об "остром" разговоре с Порошенко по поводу отставки

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что у него состоялся "острый" разговор с президентом Петром Порошенко после подачи заявления о своей отставке.сайт Телевизионной службы новостей.
Генпрокурор отметил, что заявление лежит на столе у Порошенко. Президент его рассмотрит, как только вернется из рабочей поездки за рубеж.
Отставка генпрокурора
Депутаты не поддержали отставку генпрокурора, в ходе тестового голосования "за" проголосовали 38 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. По мнению Луценко, те, кто не поддержал отставку, положительно оценивают его работу на должности генпрокурора. Позже его пресс-секретарь Лариса Сарган сообщила, что Луценко передал Порошенко заявление об отставке.
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