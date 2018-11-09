Курц потребовал от РФ информацию по подозреваемому в шпионаже экс-военному

Канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Австрии Марио Кунасек во время пресс-конференции в Вене. 9 ноября 2018

Канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Австрии Марио Кунасек во время пресс-конференции в Вене. 9 ноября 2018

ВЕНА, 9 ноя — РИА Новости. Вена требует от российской стороны предоставить "транспарентную" информацию по поводу ситуации с экс-полковником австрийской армии, подозреваемым в разведдеятельности в пользу РФ, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Сейчас мы требуем от российской стороны транспарентной информации. Посол — или точнее, уполномоченный, потому что посол в данный момент не в Австрии — был вызван в МИД. Все остальное мы обсудим с нашими европейскими партнерами", — сказал Курц журналистам в пятницу.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ.

По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.