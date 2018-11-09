ВЕНА, 9 ноя — РИА Новости. Вена требует от российской стороны предоставить "транспарентную" информацию по поводу ситуации с экс-полковником австрийской армии, подозреваемым в разведдеятельности в пользу РФ, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
"Сейчас мы требуем от российской стороны транспарентной информации. Посол — или точнее, уполномоченный, потому что посол в данный момент не в Австрии — был вызван в МИД. Все остальное мы обсудим с нашими европейскими партнерами", — сказал Курц журналистам в пятницу.
Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ.
По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.
У австрийцев появились подозрения, что некий экс-полковник работал на российскую разведку. Недолог был медовый месяц между странами pic.twitter.com/5leFkwn2w5— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 ноября 2018 г.