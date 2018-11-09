ВЕНА, 9 ноя — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что подозрения в том, что экс-полковник австрийской армии вел разведывательную деятельность в пользу России, подтвердятся.

"Сейчас это подозрение, его нужно расследовать и установить, подтвердится оно или нет. Но по причине информационной ситуации, которая есть у нас, а также с учетом недавних событий, например, в Нидерландах, мы можем в настоящий момент исходить из того, что подозрение подтвердится", — сказал Курц журналистам в пятницу.

"Для наших отношений с Россией это означает, что если подозрение подтвердится… Такие случаи независимо от того, происходят они в Нидерландах или Австрии, не улучшают отношения между Россией и Европейским союзом", — добавил он.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ.

По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля. МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям.