ВЕНА, 9 ноя — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что подозрения в том, что экс-полковник австрийской армии вел разведывательную деятельность в пользу России, подтвердятся.
"Сейчас это подозрение, его нужно расследовать и установить, подтвердится оно или нет. Но по причине информационной ситуации, которая есть у нас, а также с учетом недавних событий, например, в Нидерландах, мы можем в настоящий момент исходить из того, что подозрение подтвердится", — сказал Курц журналистам в пятницу.
"Для наших отношений с Россией это означает, что если подозрение подтвердится… Такие случаи независимо от того, происходят они в Нидерландах или Австрии, не улучшают отношения между Россией и Европейским союзом", — добавил он.
Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ.
По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.
Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля. МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям.
У австрийцев появились подозрения, что некий экс-полковник работал на российскую разведку. Недолог был медовый месяц между странами pic.twitter.com/5leFkwn2w5— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 ноября 2018 г.