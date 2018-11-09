МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГИЛ*) пытается превратить Афганистан в свой террористический плацдарм в Центральной Азии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Передовые отряды террористов в лице ИГИЛ*, не без поддержки внешних спонсоров, пытаются превратить Афганистан в плацдарм своей экспансии в Центральной Азии, и в целом в нашем обширном регионе", — заявил Лавров на открытии заседания в московском формате по Афганистану.

"Помочь афганцам пресечь эти планы, искоренить террористическую угрозу — задача всех наших стран и действующих в регионе международных структур… Никто не должен мыслить категориями геополитических игр, чреватых очередным превращением Афганистана в поле соперничества между другими игроками с тяжелейшими последствиями для афганцев и их соседей", — добавил министр.

* Террористическая организация, запрещенная в России