Лавров заявил о важности участия талибов* во встрече по Афганистану

МОСКВА. 9 ноя — РИА Новости. Участие представителей движения "Талибан"* в конференции в Москве — важный вклад в формирование условий для начала прямого диалога с правительством, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая конференцию.

"Мы приветствуем присутствующие здесь делегации Высшего совета мира Афганистана и движения талибов*. Их участие в сегодняшнем мероприятии призвано стать важным вкладом в формирование благоприятных условий для начала прямых переговоров между правительством, движением талибов* и представителями широких общественно-политических кругов страны", — заявил Лавров.

МИД Афганистана ранее сообщил, что делегация Высшего совета мира Афганистана не представляет правительство страны.

Встреча проходит 9 ноября в закрытом формате в Москве в "Президент-отеле".

"Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. Очередной раунд консультаций должен был пройти в сентябре, но был перенесен по просьбе Кабула.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*. Также определенное влияние в стране имеет запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*). По всей территории Афганистана проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России