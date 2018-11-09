Курц подтвердил, что экс-полковника подозревают в шпионаже в пользу России

ВЕНА, 9 ноя – РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что австрийский экс-полковник подозревается в разведдеятельности в пользу РФ.

"Мы должны вас проинформировать, что в Австрии есть подозрение, что отставной полковник австрийских ВС работал с российской разведывательной службой на протяжении многих лет. По нашей информации, это началось в 1990-е и продолжалось до 2018 года", — сказал Курц журналистам.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ.