Посольство России не комментирует данные о разведскандале в Австрии

ВЕНА, 9 ноя – РИА Новости. Посольство РФ не комментирует сообщение СМИ об отставном полковнике вооруженных сил Австрии, подозреваемом в разведдеятельности в пользу России, сказал РИА Новости пресс-секретарь дипведомства Булат Хайдаров.

"Без комментариев", — сказал Хайдаров.

Как ранее сообщило издание Kronen Zeitung со ссылкой на представителя Минобороны Австрии, экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России.

По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

Как сообщается, глава Минобороны Австрии Марио Кунасек вызовет военного атташе РФ по делу отставного австрийского полковника.