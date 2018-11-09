Польский суд отменил запрет марша националистов на 100-летие независимости

ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Окружной суд Варшавы отменил запрет на проведение марша националистов в день 100-летия независимости Польши.

В прошлом году во время Марша независимости, традиционно организованного националистами, некоторые его участники несли плакаты с расистскими лозунгами. Это вызвало скандал в Польше и осуждение во многих других странах. В этом году мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц запретила марш националистов, который планировалось провести 11 ноября в день 100-летия независимости Польши.

"Свобода собраний играет важную роль в демократическом правовом государстве… право на собрания защищено Конституцией, — заявил в обосновании решения судья Михал Якубовский.

Суд подчеркнул, что власти Варшавы не предоставили убедительных доказательств того, что во время марша может возникнуть угроза жизни и здоровью людей.

По мнению суда, нацистские лозунги, звучавшие во время прошлогоднего подобного марша, не являются основанием для его запрета в текущем году. "Действительно, во время марша, который имел место год назад, звучали лозунги, с которыми, наверное, очень много поляков не согласны, признанные экспертами и журналистами за лозунги ксенофобские и расистские, но, по нашему мнению, это не может служить основанием для запрещения марша в 2018 году", — сказал в обосновании решения судья.

После оглашения представитель мэрии Варшавы заявил, что обжалует это решение в апелляционном суде. На это у городских властей есть 24 часа.

Ситуация осложняется тем, что президент Польши Анджей Дуда решил организовать на 100-летие независимости альтернативный марш вместо марша националистов. Этот марш, организацию которого поручили министерству национальной обороны, будет иметь характер государственных торжеств. Он пройдет тем же маршрутом, которым планировали пройти националисты, а исходя из того, что он будет иметь характер государственных торжеств, никакие другие шествия по этому маршруту проходить не могут.