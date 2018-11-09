В Мельбурне при нападении на полицейских погиб человек

Службы спасения на месте нападения мужчины с ножом в центре Мельбурна, Австралия. 9 ноября 2018

Службы спасения на месте нападения мужчины с ножом в центре Мельбурна, Австралия. 9 ноября 2018

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Мельбурне в результате нападения вооруженного ножом мужчины погиб человек, рассказал на пресс-конференции представитель полиции штата Виктория Дэвид Клэйтон.

"Три человека получили ножевые ранения. К сожалению, один человек скончался на месте. Двое других пострадавших в настоящее время находятся в больнице", — уточнил он.

По данным СМИ, потасовка завязалась после того, как загорелась одна из машин на улице Суонстон-стрит. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, размахивая оружием, бросается на офицера полиции.

Позже стало известно, что нападавшего задержали, один из полицейских выстрелил ему в грудь, сейчас мужчина находится в больнице в критическом состоянии.

Клэйтон добавил, что "связь инцидента с терроризмом не установлена", других подозреваемых пока нет.

Neste caso a arma de fogo foi a solução em Melbourne: pic.twitter.com/pi1NDeHer7 — Gloy (@gloyzao) 9 ноября 2018 г.

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