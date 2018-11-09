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Американский эксперт предрекла кризис системы контроля над вооружениями

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (211)
04012
CC0 / U.S. Army / Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фотоАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
CC0 / U.S. Army /

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вице-президент некоммерческой организации "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" (NTI) Лаура Холгейт заявила, что если тенденция, заложенная выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности сохранится, то в течение пяти лет мир столкнется с кризисом в области контроля над вооружениями.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Выход США из ДРСМД поставит под угрозу безопасность Европы, заявил Макрон

"Если ситуация будет развиваться в этом направлении, я предполагаю, что мы столкнемся с серьезным кризисом в области контроля над вооружениями и впоследствии в области глобальной безопасности в течение следующих пяти лет", — заявила она в ходе своей лекции в МГИМО.

По ее оценке, сам по себе этот шаг США вызовет "череду негативных последствий для США, России, Европы и мира", в частности "разрушение договора РСМД привело бы к риску возникновения затратной и опасной гонки вооружений, и, так как это может существенно повысить риск несчастного случая или ошибки в расчетах, это может привести к ядерной эскалации".

Эксперт также отметила, что выход из ДРСМД и возможные последующие шаги Вашингтона могут не только спровоцировать ответные действия Москвы, но и внести раскол в ряды союзников США.

"Если бы США предложили разместить ракеты средней дальности в Европе, это разделило бы НАТО и вновь создало бы для России стимул ответить на это размещением собственных ракет", — добавила Холгейт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Захарова обвинила США в попытке скрыть нарушения договора о РСМД

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

"Инициатива по сокращению ядерной угрозы" (NTI) — некоммерческая организация, созданная по инициативе американского сенатора Сэма Нанна и основателя телесети CNN Теда Тернаера. Организация занимается разработкой и осуществлением проектов в области ядерной безопасности, программами по снижению ядерной, биологической и химической угроз.

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