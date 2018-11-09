В Мельбурне несколько человек пострадали при нападении мужчины с ножом

Службы спасения на месте нападения мужчины с ножом в центре Мельбурна, Австралия. 9 ноября 2018

Службы спасения на месте нападения мужчины с ножом в центре Мельбурна, Австралия. 9 ноября 2018

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения вооруженного мужчины в австралийском Мельбурне, нападавший задержан, сообщила в Twitter полиция штата Виктория.

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в австралийском Мельбурне. По данным СМИ, потасовка завязалась после того, как загорелась одна из машин на улице Суонстон-стрит. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, размахивая оружием, бросается на офицера полиции.

​"Полиция прибыла на место после сообщении о горящем автомобиле… Мужчина был задержан на месте и доставлен в больницу в критическом состоянии", — говорится в сообщении полиции.

"Небольшое количество людей получили ножевые ранения", — также сообщили в полиции. Место происшествия было оцеплено.

Телеканал 9 News со ссылкой на заявление скорой помощи сообщает, что в результате инцидента в больницу были доставлены 3 человека.