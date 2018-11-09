Совет мира Афганистана готов содействовать переговорам Кабула и талибов*

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Высший совет мира Афганистана готов помочь в организации переговоров между афганскими властями и движением "Талибан"* в любом месте, которое выберут талибы*, сообщил РИА Новости официальный представитель совета Эхсан Тахери.

"Недавно власти Афганистана в координации с Высшим советом мира Афганистана представили пакет предложений о мире, в котором мы предложили движению "Талибан"* начать переговоры о мире без (предварительных условий) в любом месте, которое они выберут", — сообщил Тахери.

"Для того чтобы переговоры между властями Афганистана и "Талибаном"* начались, Совет мира Афганистана готов создать возможности", — отметил он.

Делегация Высшего совета мира Афганистана ранее прибыла в Москву для участия в переговорах по Афганистану.

МИД Афганистана сообщил РИА Новости, что делегация не представляет правительство страны. То же подтвердил и сам Тахери.

Встреча пройдет 9 ноября в закрытом формате в Москве в "Президент-отеле". На заседании, для участия в котором были приглашены представители других стран, также выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее в МИД РФ заявили, что на консультации приглашены представители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также США. Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация политического офиса движения талибов*.



* Организация, запрещенная на территории России