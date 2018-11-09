Пушков прокомментировал слова генсека Совета Европы об угрозе Ruxit

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова генсека СЕ о RUXIT, заявил, что Европа только проиграет, если Россия покинет Совет Европы.

Ранее генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд сообщил, что проинформировал постпредов уставного органа Совета Европы — комитет министров иностранных дел — о подготовке к бюджету на следующий год без финансового взноса России. Он отметил, что страны СЕ могут попросить РФ выйти из организации, но заметил, что "еще не поздно предотвратить Ruxit".

"Вслед за Брекзитом Европу может постичь новый раскол — Рукзит (Ruxit): русские могут покинуть Совет Европы, заявил генсек СЕ Ягланд. Он прав. И Европа от этого лишь проиграет. Россия же потеряет гораздо меньше, она играет на глобальной шахматной доске. Пусть в СЕ делают выводы", — написал Пушков в Twitter.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

Нужно ли России выходить из Совета Европы? Да, нет смысла состоять в организации в условиях постоянного давления

Разумнее будет публично приостановить членство

Нет, не следует делать резких движений Результаты 66.4% Да, нет смысла состоять в организации в условиях постоянного давления

28.5% Разумнее будет публично приостановить членство

5.1% Нет, не следует делать резких движений Все опросы Голосовать

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.