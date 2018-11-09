В ДНР нашли взрывное устройство, установленное на опорах ЛЭП

Взрывное устройство, установленное на одной из опор линии электропередачи в ДНР

Взрывное устройство, установленное на одной из опор линии электропередачи в ДНР

ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции самопровозглашенной ДНР обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное на опорах линии электропередачи, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Устройство нашли недалеко от поселка городского типа Новый Свет, расположенного в подконтрольном ополченцам районе в 40 километрах от Донецка.

"В данный момент сотрудники МВД выясняют принадлежность взрывного устройства и устанавливают лиц, причастных к его изготовлению и установке", — уточняется в сообщении.

© Фото : Министерство Внутренних Дел ДНР Взрывное устройство, установленное на одной из опор линии электропередачи в ДНР © Фото : Министерство Внутренних Дел ДНР Взрывное устройство, установленное на одной из опор линии электропередачи в ДНР

В ближайшие выходные — 11 ноября — в регионе пройдут выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик. В Донбассе не раз подчеркивали, что это не идет вразрез с минскими договоренностями, однако Киев и Брюссель с этим не согласны.

В Донецке и Луганске заявляли, что готовы к диверсиям в связи с выборами и сделают все возможное для обеспечения безопасности населения и наблюдателей во время голосования.

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