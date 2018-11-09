ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Второй Российско-Корейский форум межрегионального сотрудничества в 2019 году пройдет во Владивостоке, сообщает администрация края.

"Такое решение зафиксировано в Пхоханской декларации, которая подвела итоги работы первого форума, проходящего в эти дни в городе Пхохан Республики Корея. Документ также предусматривает активизацию сотрудничества в торгово-экономической области, в сфере науки и образования, развития гуманитарных связей и культурных обменов. Сделан акцент на укреплении практического взаимодействия в области портовой инфраструктуры, логистики, культуры, искусства, спорта, туризма, медицины и на расширении сотрудничества в сфере высоких технологий и энергетике", — говорится в сообщении.

По словам вице-губернатора Приморья Константина Богданенко, сейчас задача региона — активизировать сотрудничество с коллегами из Южной Кореи, чтобы на следующем форуме, который пройдет во Владивостоке, обсуждать конкретные совместные проекты.

В работе первого Российско-Корейского форума приняли участие представители девяти регионов ДФО и 17 территорий Республики Корея. Российскую делегацию возглавил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

В ходе форума участники предложили запустить постоянную паромную линию Владивосток — Пхохан, обсуждался вопрос об увеличения числа авиарейсов в провинцию Северная Чхунчхон. Также договорились, на пятом Восточном экономическом форуме представят проект реконструкции приморского порта Славянка, над которым работает южнокорейская компания Hyundai.