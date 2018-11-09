Министр экономики Мексики назвал дату подписания соглашения USMCA

МЕХИКО, 9 ноя — РИА Новости. Новое торговое соглашение между Мексикой, США и Канадой T-MEC (USMCA), которое заменит собой соглашение НАФТА, будет подписано 30 ноября в Буэнос-Айресе во время саммита "Большой двадцатки", сообщил в четверг вечером министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.
"30 ноября, без сомнений (состоится подписание – ред.). Единственное место для этого — Буэнос-Айрес. Что пока не определено, так это присутствие лидеров стран", — заявил Гуахардо на пресс-конференции.
По его словам, вполне вероятно, что документ будет подписан на уровне министров трех государств.
Новое соглашение, которое должно заменить действующее с 1994 года НАФТА, было согласовано тремя странами 30 сентября. После подписания начнется процесс его ратификации в каждой из стран, а вступит оно в действие после ратификации.