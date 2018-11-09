ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Посольство России в США ожидает, что санкции США, наложенные на крымские курорты, должны привести к повышению популярности последних, говорится в заявлении посольства в Facebook.

Ранее в четверг США ввели санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе. В число девяти организаций, которые попали под санкции — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, а также компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия" Юрия Ковальчука, который в конце 2017 года приобрел на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".

"Власти США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым. Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год. Признаемся, что давно перестали понимать, чего хочет этим добиться американская сторона", — говорится в заявлении посольства.

"Обратили внимание, что на этот раз в списке оказались крымские санатории. В том числе лучший в мире SPA-отель. Ожидаем в этой связи роста популярности именно этих курортов. Для американских туристов они, уверены, введут теперь спецпредложения", — добавили в посольстве.

Российские дипломаты также пригласили граждан США приезжать на отдых в Крым.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".