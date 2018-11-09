В Ледовитом океане произошло землетрясение магнитудой 6,8

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе норвежского острова Ян-Майен в Ледовитом океане, сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах юго-восточнее населенного пункта Олонкинбюэн на Ян-Майене, их очаг залегал на глубине 10 километров. Сам остров расположен между Гренландским и Норвежским морями в 500 километрах к востоку от Гренландии.

Угроза возникновения цунами не объявлялась.