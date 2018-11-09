ООН, 9 ноя — РИА Новости. Компании из России, осуществляющие некоммерческую и гуманитарную деятельность в КНДР, из-за санкций Совбеза ООН не могут нормально работать, сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

В четверг в СБ ООН прошли закрытые консультации ООН по ситуации на Корейском полуострове. По их итогам постпред США Ники Хейли заявила, что Россия хочет снять ограничения на банковские операции в КНДР, "но мы им этого не позволим".

"Не могут нормально функционировать в КНДР российские компании, которые осуществляют некоммерческую или сугубо гуманитарную, не подпадающую под санкционный режим, деятельность", — сказал Стржижовский.

Он отметил, что Россия "считает такое положение дел абсолютно неприемлемым и фактически нарушающим решения Совета в части их ненаправленности против населения КНДР и деятельности гуманитарных агентств".

"В этой связи призвали скорейшим образом рассмотреть варианты исправления ситуации с использованием всего имеющегося у СБ ООН инструментария", — добавил пресс-секретарь.

Он пояснил, что "в настоящий момент трудности в осуществлении своей деятельности в и с КНДР испытывают такие структуры как Управление Комиссара ООН по гуманитарным вопросам, Программа ООН по развитию, Всемирная продовольственная программа".

"Нарушено нормальное взаимодействие Пхеньяна с такими организациями как ЮНЕСКО, Международный олимпийский комитет, ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана – ред.) и Международной Федерации Красного Креста и Полумесяца. В участии в ряде организуемых по линии этих организаций международных мероприятий отказывают северокорейским гражданам, хотя этого никак не запрещает санкционный режим", — добавил Стржижовский.

"Вопрос о банковских санкциях в отношении КНДР в ходе сегодняшних консультаций упоминался только в контексте обеспечения деятельности гуманитарных агентств ООН в этой стране", — пояснил он заявление постпреда США о том, что Россия "хочет снять ограничения на банковские операции".