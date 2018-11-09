ООН, 9 ноя — РИА Новости. Компании из России, осуществляющие некоммерческую и гуманитарную деятельность в КНДР, из-за санкций Совбеза ООН не могут нормально работать, сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.
"Не могут нормально функционировать в КНДР российские компании, которые осуществляют некоммерческую или сугубо гуманитарную, не подпадающую под санкционный режим, деятельность", — сказал Стржижовский.
"В этой связи призвали скорейшим образом рассмотреть варианты исправления ситуации с использованием всего имеющегося у СБ ООН инструментария", — добавил пресс-секретарь.
Он пояснил, что "в настоящий момент трудности в осуществлении своей деятельности в и с КНДР испытывают такие структуры как Управление Комиссара ООН по гуманитарным вопросам, Программа ООН по развитию, Всемирная продовольственная программа".
"Нарушено нормальное взаимодействие Пхеньяна с такими организациями как ЮНЕСКО, Международный олимпийский комитет, ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана – ред.) и Международной Федерации Красного Креста и Полумесяца. В участии в ряде организуемых по линии этих организаций международных мероприятий отказывают северокорейским гражданам, хотя этого никак не запрещает санкционный режим", — добавил Стржижовский.
"Вопрос о банковских санкциях в отношении КНДР в ходе сегодняшних консультаций упоминался только в контексте обеспечения деятельности гуманитарных агентств ООН в этой стране", — пояснил он заявление постпреда США о том, что Россия "хочет снять ограничения на банковские операции".