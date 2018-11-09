"Сверх Javelin": Экс-посол США на Украине призвал дать Киеву мощное оружие

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Во время заседания Постоянного комитета парламента Канады экс-посол США на Украине Джон Хербст призвал западные страны поставлять Киеву современное летальное вооружение, сообщает Укринформ.
"В интересах не только Украины, но и Запада предоставить Украине оружие, в частности ракеты класса "земля-земля" и "земля-море", чтобы сделать уязвимыми возможные российские десантные операции с высадкой на берег", — сказал Хербст.
При этом он подчеркнул, что Россия серьезно обострила ситуацию в Азовском море.
"Украине нужна помощь сверх Javelin", — отметил экс-посол.
За 2018 год украинская сторона получила от США, Великобритании, Канады и Литвы оружие и другие военные средства на сумму свыше сорока миллионов долларов. Помимо этого, в прошлом году Вашингтон одобрил поставки Киеву комплексов Javelin. В мае они были переданы украинской стороне.
Россия неоднократно предостерегала западных партнеров от поставок оружия на Украину. В Москве отмечали, что это только усугубит положение в Донбассе. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, зарубежные поставки оружия на Украину помешают урегулированию конфликта в Донбассе и реализации Минских соглашений.