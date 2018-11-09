"Сверх Javelin": Экс-посол США на Украине призвал дать Киеву мощное оружие

Американские и украинские военные во время учений во Львовской области. Архивное фото

Американские и украинские военные во время учений во Львовской области. Архивное фото

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Во время заседания Постоянного комитета парламента Канады экс-посол США на Украине Джон Хербст призвал западные страны поставлять Киеву современное летальное вооружение, сообщает Укринформ.

По его словам, поставки такого оружия позволят Украине противостоять российским операциям.

"В интересах не только Украины, но и Запада предоставить Украине оружие, в частности ракеты класса "земля-земля" и "земля-море", чтобы сделать уязвимыми возможные российские десантные операции с высадкой на берег", — сказал Хербст.

При этом он подчеркнул, что Россия серьезно обострила ситуацию в Азовском море.

"Украине нужна помощь сверх Javelin", — отметил экс-посол.

В августе Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год, общий объем которого составил 716 миллиардов долларов — на три процента больше, чем в минувшем году. При этом 250 миллионов долларов уйдут на поставки военной помощи Украине, которые, помимо прочего, будут включать и летальные вооружения.

За 2018 год украинская сторона получила от США, Великобритании, Канады и Литвы оружие и другие военные средства на сумму свыше сорока миллионов долларов. Помимо этого, в прошлом году Вашингтон одобрил поставки Киеву комплексов Javelin. В мае они были переданы украинской стороне.

Россия неоднократно предостерегала западных партнеров от поставок оружия на Украину. В Москве отмечали, что это только усугубит положение в Донбассе. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, зарубежные поставки оружия на Украину помешают урегулированию конфликта в Донбассе и реализации Минских соглашений.