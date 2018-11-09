Хейли обвинила Россию в стремлении снять банковские ограничения против КНДР

ООН, 9 ноя — РИА Новости. Постпред США в ООН Ники Хейли заявила, что Россия на закрытой встрече по санкциям в отношении КНДР предложила исключить из этого списка ограничения на банковские операции.

"Вы знаете, они много говорили о том, что их беспокоит гуманитарная ситуация в Северной Корее, но правда всегда всплывает, и в конце концов они хотят снять банковские ограничения", — заявила Хейли.

Она также сообщила, что "это как раз то, что, как мы знаем, они не соблюдают должным образом".

"Итак, теперь мы знаем, какова их повестка дня, мы точно знаем, почему они пытаются это сделать, и мы не позволим этому случиться", — заключила американский постпред.