ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Сменив генпрокурора США, президент Дональд Трамп приблизил конец "российского" расследования Роберта Мюллера, а это, в свою очередь, может в перспективе помочь улучшению отношений с Россией, считает Брюс Маркс, партнер юридической фирмы Marks & Sokolov и бывший сенатор штата Пенсильвания.

В среду Трамп сообщил об отставке генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил Мэтью Уитакера исполняющим обязанности генпрокурора. Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции. Об отставке было объявлено на следующий день после промежуточных выборов в конгресс США, по итогам которых демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы сохранили его в сенате.

"Назначение Мэтта Уитакера и.о. генпрокурора может быть началом конца для расследования спецпрокурора Мюллера. Похоже, президент Трамп хотел посмотреть, сохраняют ли республиканцы контроль над сенатом (на выборах во вторник — ред.) перед тем, как он уволит Джеффа Сешнса. Республиканцы не только сохранили контроль, но и увеличили свое преимущество. Это позволит президенту Трампу в конечном счете назначить постоянную замену (Сешнсу)", — сказал Маркс. Генпрокурора США, как и других высших чиновников, утверждает сенат.

"Я ожидаю, что господин Уитакер возьмется контролировать расследование и прикажет господину Мюллеру составить доклад до конца года. Если доклад не покажет сговора между президентом Трампом и его сыном Дональдом-младшим и российским правительством — а я в это точно не верю, — тогда следует ожидать, что господин Уитакер прикажет закрыть расследование, а любые другие открытые вопросы передать обычным прокурорам минюста Трампа", — добавил Маркс.

Он напомнил, что минюст при Трампе выдвинул обвинения против российских граждан, подозреваемых во вмешательстве в выборы, включая предполагаемых офицеров российских спецслужб. "Думаю, что когда эти дела были возбуждены, стратегия по крайней мере частично заключалась в том, чтобы показать, что министерство юстиции при Трампе не ведет мягкую политику по России, хотя все эти люди находятся в России и никогда по-настоящему обвинены не будут", — считает юрист.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.

"Когда расследование, касающееся президента Трампа, будет завершено, у него будет намного больше свободы для встреч с президентом (России Владимиром) Путиным и, стоит надеяться, для улучшения отношений США и России по экономическим и политическим вопросам, а также по вопросам мировой безопасности, таким как Сирия и Иран", — считает Маркс.