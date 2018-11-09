ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Сменив генпрокурора США, президент Дональд Трамп приблизил конец "российского" расследования Роберта Мюллера, а это, в свою очередь, может в перспективе помочь улучшению отношений с Россией, считает Брюс Маркс, партнер юридической фирмы Marks & Sokolov и бывший сенатор штата Пенсильвания.
"Назначение Мэтта Уитакера и.о. генпрокурора может быть началом конца для расследования спецпрокурора Мюллера. Похоже, президент Трамп хотел посмотреть, сохраняют ли республиканцы контроль над сенатом (на выборах во вторник — ред.) перед тем, как он уволит Джеффа Сешнса. Республиканцы не только сохранили контроль, но и увеличили свое преимущество. Это позволит президенту Трампу в конечном счете назначить постоянную замену (Сешнсу)", — сказал Маркс. Генпрокурора США, как и других высших чиновников, утверждает сенат.
"Я ожидаю, что господин Уитакер возьмется контролировать расследование и прикажет господину Мюллеру составить доклад до конца года. Если доклад не покажет сговора между президентом Трампом и его сыном Дональдом-младшим и российским правительством — а я в это точно не верю, — тогда следует ожидать, что господин Уитакер прикажет закрыть расследование, а любые другие открытые вопросы передать обычным прокурорам минюста Трампа", — добавил Маркс.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.
"Когда расследование, касающееся президента Трампа, будет завершено, у него будет намного больше свободы для встреч с президентом (России Владимиром) Путиным и, стоит надеяться, для улучшения отношений США и России по экономическим и политическим вопросам, а также по вопросам мировой безопасности, таким как Сирия и Иран", — считает Маркс.