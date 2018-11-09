Депутат Рады признал, что украинцев "держат за дурачков"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Жителей Украины дурят, используя политический трюк с якобы отставкой генерального прокурора Юрия Луценко, заявил депутат Верховной Рады Александр Вилкул в эфире телеканала "112 Украина".

Накануне Луценко объявил, что уйдет со своего поста из-за обвинений в недобросовестном расследовании дела о гибели советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. В среду он написал заявление Петру Порошенко об увольнении по собственному желанию

По словам депутата, украинцев "держат за дурачков", разыгрывая спектакль с отставкой генпрокурора, который на самом деле сохранит свою должность, поскольку большинство в Раде проголосует против его ухода с поста.

"У нас не расследован ни Шеремет, у нас не расследован ни Бузина. Более того, их убийцы — все знают, кто убийцы, — ходят на свободе. Какая-то Вита Заверуха, которая расстреляла полицию, ее тогда отпустили суды, и она спокойно ходит по улице. Одесса второе мая, наконец. По Гандзюк сложилась такая ситуация, потому что она работала с международными организациями, из-за этого был поднят вопрос высоко, и были вынуждены как-то оправдываться наши власти: послы включились и так далее. Просто вопрос достаточно высоко поднят по Гандзюк. Но, люди дорогие, будьте умнее — вас дурят. Никто ни в какие отставки не собирается — это просто пиар ради пиара", — подчеркнул Вилкул.

Парламентарий добавил, что точно такой же трюк для того, чтобы "выставить себя героем", уже использовался Луценко десять лет назад, когда он находился на посту министра внутренних дел.

Нападение на Гандзюк

В последний день июля полиция сообщила, что в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшую госпитализировали, все это время она находилась в тяжелом состоянии в больнице.

В минувшее воскресенье женщина умерла.

Первоначально полиция завела дело о покушении на убийство, но после смерти пострадавшей его переквалифицировали на заказное умышленное убийство.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.

Расследовать нападение на Гандзюк в кратчайшие сроки призвали в ЕС, Еврокомиссии, ОБСЕ и официальных ведомствах ряда европейских стран.

Парламент Украины на заседании во вторник создал временную следственную комиссию по расследованию нападения на Гандзюк и других общественных активистов.