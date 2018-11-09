Депутат Рады признал, что украинцев "держат за дурачков"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Жителей Украины дурят, используя политический трюк с якобы отставкой генерального прокурора Юрия Луценко, заявил депутат Верховной Рады Александр Вилкул в эфире телеканала "112 Украина".
По словам депутата, украинцев "держат за дурачков", разыгрывая спектакль с отставкой генпрокурора, который на самом деле сохранит свою должность, поскольку большинство в Раде проголосует против его ухода с поста.
Парламентарий добавил, что точно такой же трюк для того, чтобы "выставить себя героем", уже использовался Луценко десять лет назад, когда он находился на посту министра внутренних дел.
Нападение на Гандзюк
В последний день июля полиция сообщила, что в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшую госпитализировали, все это время она находилась в тяжелом состоянии в больнице.
Первоначально полиция завела дело о покушении на убийство, но после смерти пострадавшей его переквалифицировали на заказное умышленное убийство.
Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.
Расследовать нападение на Гандзюк в кратчайшие сроки призвали в ЕС, Еврокомиссии, ОБСЕ и официальных ведомствах ряда европейских стран.
Парламент Украины на заседании во вторник создал временную следственную комиссию по расследованию нападения на Гандзюк и других общественных активистов.