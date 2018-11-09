В половине областей Италии объявили режим ЧП из-за непогоды

Люди на затопленной площади Святого Марка в Венеции. 31 октября 2018

Люди на затопленной площади Святого Марка в Венеции. 31 октября 2018

РИМ, 9 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Совет министров Италии объявил о введении режима чрезвычайного положения в 11 областях страны для ликвидации последствий непогоды, сообщает правительственный дворец Киджи.

К мерам, подобным этой, власти страны прибегают в целях ускорения процедур по помощи пострадавшим и выделения дополнительных средств из государственного бюджета на восстановление затронутых территорий.

По итогам заседания правительства в четверг вечером ЧП объявлено в более чем половине из 20 итальянских регионов. Это весь север страны, острова Сардиния и Сицилия, а также центральные области, расположенные на западном побережье Апеннинского полуострова.

Отмечается, что всех их "начиная со второго октября поразили исключительные метеорологические явления".

Как сообщил по итогам заседания премьер-министр страны Джузеппе Конте, совмин выделил на первичные мероприятия по ликвидации последствий стихии 53,5 миллиона евро.

"Еще 200 миллионов поступят в ближайшие дни после моего декрета", — объявил он в своем Twitter.

Непогода с ливневыми дождями, сильными порывистыми ветрами, наводнениями и оползнями, обрушилась на многие районы Италии 26-27 октября. По указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности объявлялся в пяти областях на севере страны. Жертвами стихии, по последним данным, по всей стране стали 32 человека.