Белый дом предложил ограничить предоставление убежища нелегальным мигрантам

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Белый дом предложил ограничить предоставление убежища нелегальным иммигрантам, говорится в проекте распоряжения администрации США, выложенном для обсуждения в интернет.

Распоряжение предлагает в будущем ввести подобные ограничения.

Распоряжение может быть введено в действие прокламацией президента и будет иметь неограниченный срок действия. Если так распорядится президент, лица, незаконно перешедшие границу США и Мексики, не смогут подавать документы на статус беженца в США.

"Распоряжение дает генпрокурору и министру внутренней безопасности полномочия ограничивать возможность предоставления убежища иностранцам, которые нарушили положение о запрете или ограничении въезда на территорию США на южной границе с Мексикой", — сказал журналистам на брифинге высокопоставленный представитель администрации.

Министерство обороны США ранее заявило о намерении разместить до 7 тысяч военнослужащих на границе. Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит на границу до 15 тысяч военнослужащих. Кроме того, на границе расположены 2,1 тысячи военнослужащих Национальной гвардии США.

Такие меры принимаются в связи с приближением каравана мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки, который сейчас движется к США по территории Мексики. Еще два каравана мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.