Белый дом предложил ограничить предоставление убежища нелегальным мигрантам

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Белый дом предложил ограничить предоставление убежища нелегальным иммигрантам, говорится в проекте распоряжения администрации США, выложенном для обсуждения в интернет.
Распоряжение предлагает в будущем ввести подобные ограничения.
Распоряжение может быть введено в действие прокламацией президента и будет иметь неограниченный срок действия. Если так распорядится президент, лица, незаконно перешедшие границу США и Мексики, не смогут подавать документы на статус беженца в США.
"Распоряжение дает генпрокурору и министру внутренней безопасности полномочия ограничивать возможность предоставления убежища иностранцам, которые нарушили положение о запрете или ограничении въезда на территорию США на южной границе с Мексикой", — сказал журналистам на брифинге высокопоставленный представитель администрации.
Такие меры принимаются в связи с приближением каравана мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки, который сейчас движется к США по территории Мексики. Еще два каравана мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.