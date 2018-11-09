В США наркобарону Коротышке отказали в праве обнять жену перед началом суда

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Федеральный суд в Нью-Йорке отказал мексиканскому наркобарону Хоакину Гусману Лоэре по прозвищу Коротышка в праве обнять свою супругу перед началом суда, которое ожидается на следующей неделе, сообщает телеканал NBC 4 со ссылкой на соответствующее решение судьи.

По информации телеканала, ранее один из адвокатов Коротышки направил судье ходатайство, в котором просил позволить своему подзащитному обняться с женой перед началом заседания суда. По мнению адвоката, удовлетворение ходатайства было бы "жестом гуманности", поскольку подсудимый не общался со своей супругой с момента своей экстрадиции в Нью-Йорк.

"Маршалы (сотрудники Службы федеральных маршалов США — ред.) подчеркнули, что удовлетворение просьбы будет противоречить всем предпринятым мерам обеспечения безопасности", — написал судья в своем ответе адвокату Коротышки, отметив, тем не менее, что "суд с пониманием относится к просьбе".

В среду завершился отбор присяжных, которые будут рассматривать предъявленные Гусману обвинения.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики был передан властям США в январе 2017 года, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной. Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.