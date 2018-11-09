США ввели санкции против санаториев Крыма

Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму. Архивное фото

Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму. Архивное фото

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. США ввели санкции в отношении трех крымских санаториев и компании "Южный проект", который принадлежит банку "Россия" Юрия Ковальчука, сообщается на сайте американского минфина.

Всего в списке девять организаций. Среди них — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор".

Также в список попал "Южный проект", принадлежащий банку "Россия" Юрия Ковальчука, который купил в конце 2017 года 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".

В списке также значится санаторий Mriya Resort & Spa и его управляющая компания ООО "Гарант-СВ". в документе минфина поясняется, что в этом комплексе состоялся Ялтинский экономический форум, который призван привлечь в регион инвестиции.

Кроме того, в список внесено "Агентство инфраструктурных проектов", заключившее в феврале с властями Севастополя соглашение о сотрудничестве по привлечению инвестиций в проект комплексного развития Балаклавской бухты.

Также санкции введены против компании "КрымТЭЦ", которая была основана 18 апреля 2003 года с целью увеличения собственных генерирующих мощностей полуострова. В ее составе Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети.

Американским гражданам и компаниям запрещается вести дела с этими организациями, вся их собственность в юрисдикции США заморожена.

Ранее спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер сообщал журналистам, что санкции вводятся против инвестпроектов, объектов приватизации и физических лиц, поддерживающих интеграцию Крыма в состав России.

Реакция властей Крыма

Глава комитета парламента Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил РИА Новости, что включение трех крымских санаториев в санкционный список США станет для них хорошей международной рекламой и оценкой качества.

По его словам, благодаря этим санкциям в мире не только популяризируется Крым, но и его санаторно-курортные объекты. Он заверил, что ограничительные меры не нанесут Крыму никакого ущерба, но в то же время станут хорошей дополнительной международной рекламой трем лечебно-оздоровительным центрам.

По мнению Черняка, теперь иностранные туристы захотят побывать в санаториях, против которых выступает США. "Ведь это значит, что там есть что-то действительно уникальное. Это высшая оценка качества нашим объектам оздоровления", — подчеркнул он.

На работу санаториев санкции не повлияют, они продолжат свою работу, в их развитие сегодня уже вкладывают деньги инвесторы, сказал Черняк.

Депутат Государственной думы от полуострова Крым Руслан Бальбек считает, что американские санкции против санаториев "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" — это выстрел мимо цели.

"А все остальное — из разряда потешить душу из-за отсутствия доказательств. Ведь отсутствие доказательств стало новым мировым трендом западного мира", — сказал РИА Новости депутат.

По его мнению, пугать подобными санкциями что Крым, что Россию бесполезно, так как это единое целое.

"Сколько бы ни рвал подтяжки на груди Курт Волкер, именно россияне составляют основной туристический поток полуострова", — отметил Бальбек. "Именно они поедут в "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор", образно выражаясь, плевав с высокой горы на американские санкции", — заключил он.