Президент Чехии "однозначно отверг" соглашение ООН по миграции

ПРАГА, 8 ноя – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан однозначно отвергает глобальное соглашение ООН по миграции, которое не разделяет ее на легальную и нелегальную, об этом он заявил в четверг вечером, выступая по TV Barrandov.

"Это соглашение не различает деления миграции на легальную и нелегальную, чем очень легко на практике злоупотребить. К тем странам, которые уже заявили о том, что не поддерживают данный пакт, я бы добавил также Польшу, в которой нет никаких мигрантов, но ее политики заглядывают вперед", — сказал Земан.

В среду правительство Чехии после обсуждения глобального соглашения ООН по миграции поручило главе МИД Томашу Петршичеку подготовить к следующему заседанию кабинета (в среду 14 ноября) проект решения об отступлении республики от данного документа, об этом сообщил журналистам сам Петршичек.

Ранее о своем недовольстве соглашением ООН по миграции и намерении обсудить отступление от него со своими министрами заявил премьер Андрей Бабиш.

"США отступили, потом Венгрия, теперь Австрия, в Польше об этом идут дебаты", — сказал Бабиш, приводя примеры недовольства в мире данным документом.

Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции в Марракеше (Марокко) в декабре этого года. США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил о том, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны. Австрия отступила от соглашения в среду. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто летом также заявил, что данный документ идет вразрез с интересами республики в сфере безопасности.