Президент Чехии "однозначно отверг" соглашение ООН по миграции

ПРАГА, 8 ноя – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан однозначно отвергает глобальное соглашение ООН по миграции, которое не разделяет ее на легальную и нелегальную, об этом он заявил в четверг вечером, выступая по TV Barrandov.
В среду правительство Чехии после обсуждения глобального соглашения ООН по миграции поручило главе МИД Томашу Петршичеку подготовить к следующему заседанию кабинета (в среду 14 ноября) проект решения об отступлении республики от данного документа, об этом сообщил журналистам сам Петршичек.
Ранее о своем недовольстве соглашением ООН по миграции и намерении обсудить отступление от него со своими министрами заявил премьер Андрей Бабиш.
Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции в Марракеше (Марокко) в декабре этого года. США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил о том, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны. Австрия отступила от соглашения в среду. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто летом также заявил, что данный документ идет вразрез с интересами республики в сфере безопасности.