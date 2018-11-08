Глава Совета Европы сообщил об угрозе Ruxit

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил об угрозе выхода России из организации, которую он назвал Ruxit, сообщает издание Yle.

"Существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit", — отметил он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Сам Сойни при этом подчеркнул, что Финляндия, которая на протяжении двух лет будет председательствовать в Совете Европы, предпримет все возможное для решения проблемы с выплатами Россией членских взносов.

"Когда государство является членом организации, оно должно платить взносы. Это касается всех. Если страна не платит, она не может пользоваться привилегиями членства", — отметил министр.

В начале ноября глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с Турбьерном Ягландом, во время которого обсудил с генсеком "кризисную ситуацию" в организации.

Глава российской дипломатии заявил, что Москва хочет остаться в Совете Европы и уйдет только в том случае, если другие страны-члены организации предпримут меры по ее исключению.

Ситуация в ПАСЕ

Нужно ли России выходить из Совета Европы? Да, нет смысла состоять в организации в условиях постоянного давления

Разумнее будет публично приостановить членство

Нет, не следует делать резких движений Результаты 66.0% Да, нет смысла состоять в организации в условиях постоянного давления

28.8% Разумнее будет публично приостановить членство

5.2% Нет, не следует делать резких движений Все опросы Голосовать

В 2014 году из-за ситуации в Крыму и на Украине Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. В течение следующего года ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, однако санкции только ужесточались. После этого Россия решила прекратить работу на таких условиях и в 2016-2018 годах не отправляла заявку на подтверждение полномочий делегации.

В конце июня прошлого года было объявлено, что Москва приостанавливает выплату взносов в Совет Европы из-за неучастия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи. В 2018 году Россия также не стала выплачивать взнос. В октябре Ягланд заявил, что в случае отказа от выплаты взносов на протяжении двух лет страна может быть исключена из состава организации. Для России этот срок наступает в июне 2019 года.