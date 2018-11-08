Могерини призвала Сербию и Косово воздержаться от мешающих диалогу мер

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала на встрече в Брюсселе лидеров Сербии и Косово воздерживаться от слов, действий и мер, мешающих нормализации отношений, сообщила в четверг дипслужба ЕС.

Могерини провела в четверг встречу в рамках содействия диалогу с лидером Косово Хашимом Тачи и президентом Сербии Александром Вучичем.

"Европейский союз ожидает, что Сербия и Косово оперативно подтвердят приверженность диалогу, учитывая прямую связь между всеобъемлющей нормализацией отношений между ними и конкретными перспективами их устремлений в ЕС",- говорится в сообщении по итогам встречи.

"В разговоре с обоими лидерами Федерика Могерини подчеркнула необходимость того, чтобы Косово и Сербия обеспечили благоприятные условия для диалога и воздерживались от слов, действий и мер, противоречащих духу нормализации", — отмечается в релизе.

Они обсудили необходимые шаги для продвижения вперед и договорились оставаться в постоянном контакте в ближайшие дни для оценки будущих мер.

Переговоры властей самопровозглашенной республики и сербского руководства при посредничестве ЕС в Брюсселе фактически сорвались в начале сентября. Тачи и президент Сербии Александр Вучич не пожелали встретиться лично, по очереди побеседовали с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, и сторонам не удалось достигнуть ни одной договоренности.