В Техасе переизбрали отбывающего тюремный срок политика, пишут СМИ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американский политик Рон Рейнольдс, отбывающий тюремный срок за незаконное оказание юридических услуг, переизбран в палату представителей штата Техас, сообщает издание Newsweek.
Издание отмечает, что по законам штата политик имеет право участвовать в политической жизни штата в связи с тем, что совершенное им правонарушение классифицируется как проступок, а не преступление.
Ранее сообщалось, что политик и владелец публичных домов в Неваде Деннис Хоф, представлявший республиканцев, выиграл выборы в законодательное собрание штата, несмотря на преждевременную кончину.