В Техасе переизбрали отбывающего тюремный срок политика, пишут СМИ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американский политик Рон Рейнольдс, отбывающий тюремный срок за незаконное оказание юридических услуг, переизбран в палату представителей штата Техас, сообщает издание Newsweek.

Как пишет издание, Рейнольдс получил свыше 47 тысяч голосов. Отмечается, тем не менее, что политик может пропустить намеченную на январь следующую сессию законодательного органа штата, поскольку в это время он все еще будет отбывать тюремный срок.

Издание отмечает, что по законам штата политик имеет право участвовать в политической жизни штата в связи с тем, что совершенное им правонарушение классифицируется как проступок, а не преступление.

Ранее сообщалось, что политик и владелец публичных домов в Неваде Деннис Хоф, представлявший республиканцев, выиграл выборы в законодательное собрание штата, несмотря на преждевременную кончину.