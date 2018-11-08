В Москву прибыла делегация из Афганистана

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Представители Высшего совета мира Афганистана (ВСМА) прибыли в столицу России для участия во встрече "московского формата", передает корреспондент РИА Новости.

МИД Афганистана, комментируя отправку ВСМА, заявил, что делегация не представляет правительство страны. Представитель ведомства Сигбатулла Ахмади сообщил РИА Новости, что в Кабуле после переговоров с российской стороной приняли решение не участвовать в этой встрече в качестве правительства.

В то же время он выразил надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан"*, которое в свою очередь уже сообщило о намерении отправить свою делегацию из пяти человек для участия в ней.

Встреча пройдет 9 ноября в закрытом формате в Москве в "Президент-отеле". На заседании, для участия в котором были приглашены представители других стран, также выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. Очередной раунд консультаций должен был пройти в сентябре, но был перенесен по просьбе Кабула.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*. Также определенное влияние в стране имеет запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории Афганистана проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

*Запрещённые в России террористические организации