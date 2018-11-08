В Москву прибыла делегация из Афганистана

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Представители Высшего совета мира Афганистана (ВСМА) прибыли в столицу России для участия во встрече "московского формата", передает корреспондент РИА Новости.
В то же время он выразил надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан"*, которое в свою очередь уже сообщило о намерении отправить свою делегацию из пяти человек для участия в ней.
"Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. Очередной раунд консультаций должен был пройти в сентябре, но был перенесен по просьбе Кабула.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*. Также определенное влияние в стране имеет запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории Афганистана проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.
*Запрещённые в России террористические организации