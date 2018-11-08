Трамп продлил санкции против Ирана от 1979 года

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил действие указа о санкциях против Ирана почти 40-летней давности, говорится в письме Трампа конгрессу, обнародованном в четверг.

"Наши отношения с Ираном пока не нормализовались", — констатировал Трамп.

Он продлил действие исполнительного указа 12170 президента Джимми Картера, подписанного в 1979 году после захвата посольства США в Тегеране иранскими студентами. Указ дает властям США широкие полномочия вводить санкции и другие меры, а также регулировать торговлю с Ираном. В частности, он блокирует любую государственную собственность Ирана в юрисдикции США.