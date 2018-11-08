Опубликовано видео столкнувшегося с танкером норвежского фрегата

Фрегат Хельге Ингстад после столкновения с танкером у берегов Норвегии

Фрегат Хельге Ингстад после столкновения с танкером у берегов Норвегии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео норвежского фрегата "Хельге Ингстад", который столкнулся с танкером "Сола ТС".

Видео затопленного наполовину фрегата опубликовано в Twitter-аккаунте Military Advisor.

Aerial footage of the Helge Ingstad frigate. pic.twitter.com/tiFk2M6Sn8 — Military Advisor (@miladvisor) 8 ноября 2018 г.

​Инцидент произошел утром в четверг в расположенной на островах коммуне Эйгарден. Фрегат после аварии потерял управление и начал дрейфовать в сторону берега.

Спасатели эвакуировали 127 членов экипажа, в том числе семерых пострадавших. На борту фрегата остались десять человек, которые, как сообщили в спасательном центре, "удерживают контроль над кораблем".

На борту танкера находятся 23 человека. Им ничего не угрожает.