Большинство трудовых мигрантов в Эстонии за 2018 год составили украинцы

ТАЛЛИН, 8 ноя ─ РИА Новости. Более 16 тысяч иностранцев за десять месяцев этого года получили разрешение на краткосрочную работу в Эстонии, большинство из них составляют граждане Украины, сообщила в четверг пресс-служба эстонского МВД.

"За первые десять месяцев 2018 года разрешение на краткосрочную работу в Эстонии было выдано 16,752 тысячи иностранцев. При этом граждане Украины получили 12,485 тысячи таких разрешений", — говорится в сообщении.

МВД прогнозирует, что к концу года число официальных гастарбайтеров в Эстонии вырастет до 22 тысяч человек. На конец 2017 года было выдано 7,5 тысячи разрешений на работу.

Ранее Союз работодателей Эстонии сообщал, что число нелегальных работников в республике может достигать 10 тысяч человек, большинство из них также составляют украинцы (64%), за ними следуют жители Белоруссии и Молдавии.