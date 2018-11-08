В Google изменят политику компании в ответ на протесты против домогательств

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Google Сундар Пичаи в четверг анонсировал изменения, которые будут внесены в политику компании в ответ на протесты против сексуальных домогательств, проходившие по всему миру на прошлой неделе.
Гендиректор Google объявил в письме о принятии комплексного плана действий для внедрения изменений в политику компании.
Среди ключевых изменений, Пичаи выделил, что для дел, связанных с сексуальными домогательствами, обязательное разрешение споров в досудебном порядке будет теперь опциональным решением.
Кроме того будет обновлена и расширена обязательная подготовка сотрудников по вопросам сексуальных домогательств. Если сотрудники не будут проходить обучение, это отразится на оценке эффективности их работы, отмечается в письме.
Также, по словам гендиректора, процедура расследования случаев сексуального домогательства станет более прозрачной.