В Google изменят политику компании в ответ на протесты против домогательств

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Google Сундар Пичаи в четверг анонсировал изменения, которые будут внесены в политику компании в ответ на протесты против сексуальных домогательств, проходившие по всему миру на прошлой неделе.

"Мы осознаем, что в прошлом не всегда все делали правильно, и мы искренне просим за это прощения. Нет никаких сомнений, что нам нужны перемены", — написал Пичаи в своем письме сотрудникам, опубликованном в блоге компании.

Гендиректор Google объявил в письме о принятии комплексного плана действий для внедрения изменений в политику компании.

Среди ключевых изменений, Пичаи выделил, что для дел, связанных с сексуальными домогательствами, обязательное разрешение споров в досудебном порядке будет теперь опциональным решением.

Кроме того будет обновлена и расширена обязательная подготовка сотрудников по вопросам сексуальных домогательств. Если сотрудники не будут проходить обучение, это отразится на оценке эффективности их работы, отмечается в письме.

Также, по словам гендиректора, процедура расследования случаев сексуального домогательства станет более прозрачной.

Ранее сообщалось, что корпорация Google за последние два года уволила 48 сотрудников в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. В служебном письме, разосланном персоналу Google, глава компании Сундар Пичаи отметил, что в число уволенных входили 13 высокопоставленных менеджеров компании. Письмо было отправлено на фоне появления материала газеты New York Times, сообщившей, что руководство Google в 2014 году заплатило 90 миллионов долларов создателю операционной системы Android Энди Рубину, который покинул компанию после обвинений в сексуальных домогательствах.