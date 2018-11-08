МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Санкции США в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе — это свидетельство продолжения внутренней политической борьбы в США, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В четверг спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе. Он не уточнил, кто именно стал объектом новых санкций.

"Я думаю, что опять вот эти санкции — это, по моему мнению, есть производная, продолжение внутренней политической борьбы и позиция администрации, показать Трампу, что они жестки в отношении России и продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют", — сказал РИА Новости Чепа.