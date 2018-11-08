Великобритания назвала сроки согласования договора о Brexit

ЛОНДОН, 8 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондон и Брюссель полностью согласуют положения договора о выходе Великобритании из ЕС в течение ближайших трех недель, но не успеют это сделать за неделю, заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявляла, что стороны согласовали 95% от всего объема соглашения, при этом Брюсселю и Лондону все еще не удается снять разногласия по ряду вопросов, в том числе по границе между Северной Ирландией и Ирландией.

"Я уверен, что мы достигнем согласия по сделке в течение ближайших трех недель… Французское правительство очень надеется на это", — сказал в четверг Хант, текст выступления которого в Париже имеется в распоряжении РИА Новости.

При этом министр отметил, что стороны, скорее всего, не смогут сблизить позиции в течение недели, как ранее предполагали СМИ. Хант подчеркнул, что наиболее вероятный прогноз по "сделке" о Brexit – конец ноября.

"Я уверен, что бы согласуем (договор), потому, что в интересах всех сторон получить документ. И мы находимся на завершающем этапе (согласования)", — добавил Хант.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.