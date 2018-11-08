Волкер заявил, что для миссии ООН в Донбассе нужно создать условия

ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил в ходе телефонного брифинга для журналистов в четверг, что для появления в Донбассе миротворческой миссии ООН пока не созданы необходимые условия в части безопасности.

"Я нахожусь в процессе обмена корреспонденцией со своими российскими коллегами. Россия по-прежнему очень далека от обеспечения безопасности миссии. Мы не видим пока основ для создания безопасной среды для миротворцев… Положение дел не соответствует принципам минских соглашений… Мы не видим реальных основ для того, чтобы двигаться в этом направлении (подготовки миротворческого контингента). Мы продолжаем говорить по этому важному вопросу (с Россией)", — сказал Волкер.

Он отметил, что при том, что "Россия поддерживает идею миссии ООН, мы (США) не видим создания безопасной среды", но появление этой миссии создаст условия для обеспечения условий минских соглашений. Поэтому он надеется, что Москва "найдет правильное решение".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.