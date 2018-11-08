В Госдепе отреагировали на перехват американского самолета российским Су-27

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. США считают действия российского Су-27 во время перехвата американского самолета-разведчика над Черным морем небезопасными, безответственными и агрессивными, заявила в четверг представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Россия действовала безрассудно в международном воздушном пространстве над Черным морем. Мы призываем Россию прекратить небезопасное, безответственное и агрессивное поведение", — написала она в Twitter

Командование военно-морских сил США ранее сообщило, что во время перехвата 5 ноября Су-27 настолько близко подошел к самолету EP-3 Aries, что тот испытал турбулентность и колебания. Заявление было подкреплено видеозаписью сближения.

Минобороны РФ заявило, что истребитель Су-27 был поднят на перехват приближавшегося к границам России самолета ВМС США ЕР-3Е и сопровождал его на безопасном расстоянии. После изменения курса полета самолета-разведчика, удалившегося от границ воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.