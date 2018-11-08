Горбачев рассказал о важности сотрудничества России и США

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев уверен, что Россия и США должны сотрудничать, но не ожидает улучшений от результатов недавних выборов в американский конгресс.

В четверг Горбачев посетил российскую премьеру документального фильма о себе, созданного немецким кинорежиссером Вернером Херцогом и британским документалистом Андре Сингером. Премьера ленты "Знакомьтесь, Горбачев" прошла в столичном кинотеатре IMAX Киносфера. После показа герой картины ответил на несколько вопросов журналистов и гостей премьеры.

"Раскол. Мало хорошего ожидать можно", — отреагировал политик на известие о результатах парламентских выборов в США, где в палате представителей победу одержали демократы, а сенат остался за республиканцами.

"Нам надо спокойно и твердо вести линию на сотрудничество с Америкой, обязательно, — им в первую очередь. И должны американцы знать, что мы, русские, за то, чтобы взаимопонимание, которое родилось у нас, мы которое имели, сохранить и сделать его нашим кредо для всех", — продолжил Горбачев.

У бывшего советского лидера также спросили, удержится ли, как он считает, мир от новой холодной войны.

"Надо удержаться, надо продолжать идти путем, который мы наметили, запретить войну и, самое главное, избавиться от ядерного оружия как такового. Тот, кто знает, что это за оружие, может подтвердить мое обращение ко всем: нельзя допустить распространения дальше, надо уничтожать", — заявил Горбачев.

На фоне этого бывший советский лидер вновь раскритиковал намерение американского руководства выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он также подчеркнул, что нельзя допускать к власти людей, которым нельзя доверять.

"У власти должны находиться только те, кому можно доверять, а не тот, кто покупает и обманывает, хитрит… Когда начинают устанавливать порядок и выдавать, что они те самые, что нужно, которых Господь Бог послал, таких гнать в шею надо", — убежден Горбачев.