Горбачев рассказал о важности сотрудничества России и США

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев уверен, что Россия и США должны сотрудничать, но не ожидает улучшений от результатов недавних выборов в американский конгресс.
"Раскол. Мало хорошего ожидать можно", — отреагировал политик на известие о результатах парламентских выборов в США, где в палате представителей победу одержали демократы, а сенат остался за республиканцами.
У бывшего советского лидера также спросили, удержится ли, как он считает, мир от новой холодной войны.
"Надо удержаться, надо продолжать идти путем, который мы наметили, запретить войну и, самое главное, избавиться от ядерного оружия как такового. Тот, кто знает, что это за оружие, может подтвердить мое обращение ко всем: нельзя допустить распространения дальше, надо уничтожать", — заявил Горбачев.
"У власти должны находиться только те, кому можно доверять, а не тот, кто покупает и обманывает, хитрит… Когда начинают устанавливать порядок и выдавать, что они те самые, что нужно, которых Господь Бог послал, таких гнать в шею надо", — убежден Горбачев.