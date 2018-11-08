В Аргентине из-за забастовки отменили более 110 авиарейсов

МЕХИКО, 8 ноя – РИА Новости. Пассажиры сразу 111 рейсов авиакомпаний Aerolineas Argentinas и Austral не смогли вылететь в четверг из аэропортов Аргентины из-за крупной забастовки служащих.

Компания Air Argentina сообщила в коммюнике, что была вынуждены отменить утренние рейсы в четверг из-за действий профсоюзов пилотов, наземного и технического персонала, объявивших о проведение общих собраний как раз в часы вылетов.

Источники в авиакомпании сообщили изданию Nacion, что в общей сложности забастовка ударила по 15 тысячам человек, которые не смогли улететь по расписанию. Не исключено, что число пострадавших пассажиров может возрасти, если собрания продолжат свою работу и дальше. Профсоюзы заявляют, что компании не выплатили зарплаты сотрудникам за октябрь и не выполняют достигнутые в 2017 году договоренности о ежемесячных индексациях в соответствии с уровнем инфляции.

На ситуацию уже отреагировал президент Маурисио Макри. Он заявил, что нужно начать переговоры, однако перевозчики должны осуществлять рейсы.

"От имени всех аргентинцев я попросил бы профсоюзы сесть за стол переговоров с властями и работать вместе, чтобы Aerolineas Argentinas смогли летать как можно быстрее, не прося денег у государства", — заявил Макри.