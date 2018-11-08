В Госдуме ответили на планы Киева расширить зону контроля в Черном море

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинский законопроект, расширяющий контролируемую Киевом территорию на Черном море для якобы борьбы с контрабандой, неактуален, так как Россия в состоянии самостоятельно вести борьбу с экономическими преступлениями, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Верховная рада в четверг приняла в первом чтении законопроект " О прилегающей зоне Украины" (участок морского пространства), который позволит расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль с целью противодействия контрабандному трафику в Черном море. В пояснительной записке к документу утверждается, что после вхождения Крыма в состав РФ российские власти якобы осуществляет незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран.

"Российская экономическая зона остаётся в своих прежних границах, и любые незваные гости, будь то контрабандисты, рыбаки или нефтедобытчики, сразу же окажутся под арестом. Борьбу с контрабандой и экономическими преступлениями мы проведем сами, без украинских подсказок, поэтому на сегодняшний день предложение Украины как минимум не актуально", — сказал Бальбек РИА Новости.

"Вряд ли это будет чем-то грозить нашему судоходству, а вот оболваненные новыми веяниями в Киеве украинские моряки, которые пойдут по картам "новой" морской территориальной зоны, могут оказаться в российской тюрьме. Хотелось бы предотвратить подобные инциденты и обратиться к ним: верьте морским международным навигационным картам", — добавил парламентарий.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".