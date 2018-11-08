Москалькова поддержала разработку единых критериев оценки прав человека

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала предложение омбудсменов выработать индикаторы устойчивого развития прав человека в Евразии, что позволит иметь единые критерии оценки для их соблюдения и совершенствования, об этом она сообщила на Второй Международной конференции по защите прав человека на евразийском пространстве.

"Мне кажется очень важным предложение по необходимости выработать индикаторы устойчивого развития прав человека для евразийского пространства и для нас в целом, чтобы иметь единые ориентиры для оценки и совершенствования в области прав человека", — заявила Москалькова.

Она отметила важность обмена опытом по проведению амнистии, которая в разных странах проводится по-разному, по процессуальной неприкосновенности заявителя, который жалуется на действия органов власти. Заявитель должен быть защищен от увольнения и иных репрессий на время разбирательства его жалобы.

"Звучал вопрос об оказании поддержки национальным институтам защиты прав человека, стремящихся получить высший аккредитационный статус А. Но и те, у кого понижен этот статус, хотели бы понимать, по каким критериям происходит это понижение", — подчеркнула Москалькова.

По ее мнению, следует также выработать кодекс поведения для омбудсменов и добиваться предоставления омбудсменам правовых инструментов "для имплементации собственных рекомендаций".