В ДНР заявили о тяжелой артиллерии ВСУ у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (74)

ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала тяжелую артиллерию украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам руководитель пресс-службы оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов.

"В районе населенного пункта Дылеевка в восьми километрах от линии боевого соприкосновения… выявлено нахождение на временных огневых позициях трех единиц 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика". Нахождение указанного вооружения в данном районе является грубым нарушением минских соглашений", — сказал Безсонов.

Кроме того, он добавил, что в ведомстве призывают Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать данное нарушение, что "позволит пресечь применение силовиками вооружения, запрещенного минскими соглашениями".