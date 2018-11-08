В Молдавии Канду призвал Додона утвердить принятые депутатами законы

КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Андриан Канду считает, что президент Игорь Додон должен подписать законы, возвращенные на рассмотрение депутатам и вновь утвержденные ими, в том числе новый кодекс телевидения и радиовещания, ограничивающий трансляцию российских каналов.

Молдавский парламент в четверг повторно утвердил законы, которые ранее Додон вернул на пересмотр.

"Президент обязан, согласно конституции, утвердить их. Это касается и закона о передаче земельного участка, отведенного под строительство здания посольства США, закона о праздновании 9 мая Дня Победы и Дня Европы, а также реформы службы карабинеров, ну и, конечно, кодекса телевидения и радиовещания", — сказал Канду журналистам, отметив, что документы будут переданы Додону не позднее понедельника.

По его словам, парламент рассмотрел предложения президента по этим проектам, но отклонил их. "Парламент участвовал в разработке кодекса телевидения и радиовещания вместе с гражданским обществом, местными и международными экспертами", — объяснил спикер, почему был вновь утвержден один из спорных законов.

Согласно местному законодательству, президент не имеет права отклонять повторно утвержденный закон. Если это произойдет, он может быть временно отстранен от обязанностей. Додона четыре раза временно отстраняли от обязанностей, трижды это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров.

В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

В конце июля этого года парламент утвердил новый аудиовизуальный кодекс, который также предусматривает ограничения для российских телеканалов. Президент заявил, что не будет утверждать закон, но не исключает, что это могут сделать без его участия.