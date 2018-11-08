Италия назвала прогноз ЕК по росту дефицита госбюджета страны ошибкой

РИМ, 8 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Министр экономики и финансов Италии Джованни Триа назвал ошибкой доклад Еврокомиссии, повысившей прогноз по дефициту госбюджета Италии в 2019 году.
"Прогнозы Европейской комиссии по дефициту бюджета Италии резко контрастируют с оценками итальянского правительства и вытекают из частичного и невнимательного анализа", — говорится в его заявлении
Триа также выразил сожаление в связи с "техническом сбоем", который, по мнению Италии, имел место со стороны Еврокомиссии, отметив, что он не повлияет на диалог Рима и Брюсселя. При этом, по его словам, "остаётся фактом" намерение итальянских властей добиться дефицита бюджета в 2,4% от ВВП в 2019 году.
Ранее правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП. В будущий бюджет страны заложены повышение минимального уровня пенсий, введение пособия для безработных и неимущих, а также снижение налоговой нагрузки для небольших компаний и граждан с невысокими доходами. Предположительно, эти изменения обойдутся бюджету в 33,5 миллиарда евро, из которых 27,2 миллиарда окажутся в его дефицитной доле.