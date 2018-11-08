Глава Еврокомиссии и премьер Финляндии обсудили отношения ЕС и России

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля обсудили отношения Евросоюза с Россией на встрече в четверг в Хельсинки.

"Мы обсуждали изменения климата, отношения с Россией и вопросы, связанные с торговлей", — сказал Юнкер журналистам по окончании переговоров. Трансляцию вела видео-служба Еврокомиссии.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.