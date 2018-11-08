Очевидцы рассказали о стрелке в баре в Калифорнии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Высокий мужчина в черном пальто, в первый раз спуская курок, не произнес ни слова, потом со знанием дела перезарядил пистолет и вновь открыл огонь по посетителям калифорнийского бара Borderline, сея ужас и панику, рассказали телеканалу ABC7 очевидцы трагедии в ночном заведении американского города Таузанд-Окс.

Массовая стрельба произошла в ночь на четверг на студенческой вечеринке в баре Borderline города Таузанд-Окс (штат Калифорния). По последним данным, в результате инцидента погибли 11 посетителей заведения и сержант местного департамента полиции Рон Хилус, который первым прибыл на место происшествия. Стрелка ликвидировали, его личность пока не установлена. Ранения могли получить не менее 12 человек. В момент стрельбы в баре находились несколько сотен человек. Полиция американского округа Вентура не исключает версию теракта.

Внешность и оружие

Почти все очевидцы рассказали, что стрелявший был высоким светлокожим мужчиной средних лет. На нем было черное пальто, бейсбольная кепка и, предположительно, очки. Из оружия у стрелка был большой пистолет и дымовые шашки.

"У него была скорее светлая кожа, он был во всем черном, наверное, ему было 30-40 лет… У него были короткие темные волосы и растительность на лице", — рассказала Мэдисон Каминс.

Студент Джон Хедж добавил, что у стрелка, вероятно, "были очки, но не солнечные, а обычные".

По словам Тейлор Уилтер, нападавший был "опытным стрелком" и находился в хорошей физической форме. "Он перезарядил оружие примерно за шесть секунд, что достаточно быстро, то есть он знал, что делает", — отметила девушка.

Отчим Джона Хеджа, также присутствовавший на месте происшествия, добавил, что стрелок не произнес ни слова. "Он ничего не говорил, он просто начал стрелять", — рассказал он.

Развитие событий

Как рассказали посетители бара, стрельба началась у входа в заведение. "Я был у входной двери и разговаривал с отчимом, когда услышал выстрелы. Их было три или четыре, я сразу же бросился на землю. Когда я поднял голову, то увидел, что охранник мертв или ранен", — рассказал Джон Хедж, добавив, что стрелок также бросал дымовые шашки.

По словам Алисы Коннотон, сначала никто не понял, что происходит, и музыка продолжала играть, заглушая выстрелы. Когда преступник бросил на танцпол дымовые шашки, воцарилась тишина, а спустя пару мгновений началась паника.

"Мы услышали выстрелы, а музыка продолжалась, просто были какие-то шумы, и никто не знал, что происходит. Когда появились дымовые шашки, музыка выключилась, люди начали кричать и бросились бежать", — отметила Коннотон.

Тейлор Уилтер добавила, что на выходах из клуба образовалась толпа.

Еще один очевидец Мэтт Уэннерсторм признался, что сразу все понял. Он выбил окно при помощи стула и помог нескольким десяткам людей покинуть заведение до прибытия полиции. "Возможно, мы вытолкнули из бара от 30 до 35 человек через окно", — отметил молодой человек.

Уровень безопасности не имеет значения

Шериф местной полиции Джефф Дин, осмотревший помещение сразу после трагедии, не скрывал эмоций перед телекамерами. "Ужасающее зрелище, там везде кровь", — отметил полицейский. Он добавил, что за 41 год работы в правоохранительных органах никогда не сталкивался с массовой стрельбой.

Посетители бара также признались, что сначала не верили происходящему, ведь город Таузанд-Окс считается одним из самых безопасных крупных городов США.

"Я думал, что это шутка, когда услышал выстрелы. Я знаю тех, кто был там. Я надеюсь, с ними все в порядке. Я чудом не поймал пулю", — признался Джон Хедж.

"Никогда бы не подумал, что это может случиться в таком безопасном городе… Они все такие молодые. Мне 56, я уже пожил. А они такие молодые. Такое не должно происходить", — добавил Тим Домингос.

Шериф Дин в свою очередь с сожалением признал, что подобные трагедии не зависят от уровня безопасности в городе или штате и могут произойти в любом месте.

"Я никогда не думал, что увижу такое в нашем штате. Однако я понял: неважно, в каком обществе ты живешь, насколько оно безопасно. Такое может случиться везде", — заключил шериф.