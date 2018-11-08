ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Горбачев пообещал сделать все, чтобы остановить новую холодную войну

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (207)
(обновлено: 17:33 08.11.2018)
034329
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев. Архивное фотоМихаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал начало новой гонки вооружений главной опасностью для мира и пообещал сделать все, чтобы остановить новую холодную войну.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Jeff Roberson
Политика Трампа ведет к концу мировой гегемонии США, пишут СМИ
В четверг Горбачев пришел на российскую премьеру документального фильма о себе, созданного немецким кинорежиссером Вернером Херцогом и британским документалистом Андре Сингером. Премьера ленты "Знакомьтесь, Горбачев" проходит в четверг в столичном кинотеатре IMAX Киносфера.

Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко перед началом показа по просьбе бывшего советского лидера зачитал его обращение к создателям фильма и зрителям.

"Сейчас мы видим попытки все это обратить вспять, отбросить мир в прошлое. И самая большая опасность — возвращение к конфронтации, начало новой гонки вооружений. Уже говорят о ядерной войне так, как будто это что-то вполне допустимое, к ней готовятся, обсуждают сценарии. Дальше, как говорится, ехать некуда", — пишет Горбачев.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, как Россия может ответить в случае выхода США из ДРСМД
Политик подчеркнул, что с таким положением дел нельзя мириться.

"Нельзя опускать руки. Я верю, что новую холодную войну можно остановить, и буду все для этого делать", — заявил экс-президент.

Политик отметил, что сейчас люди, как он видит, все чаще обращаются к той эпохе, когда было покончено с холодной войной и начались перемены в нашей стране.

"Это время не предано забвению, не стало древней историей, как некоторые хотели бы. Оказалось, что опыт тех лет необходим нам сегодня. Мы пошли на перемены, потому что это было требованием времени, требованием людей. Любые серьезные перемены связаны с риском. Мы пошли на риск, но он был необходим", — вспоминает Горбачев.

Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Постпред России при ЕС призвал Европу занять решительную позицию по ДРСМД
Он подчеркнул, что несмотря на все препятствия, трудности, ошибки, тогда удалось сделать главное: "Перемены стали необратимыми, наша страна и мир стали другими".

Горбачев напомнил слова из совместного с президентом США Рональдом Рейганом заявления, сделанного после их самой первой встречи в Женеве: "Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя".

"Думаю, эти слова должны стать лозунгом нового движения против ядерной угрозы", — убежден политик.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена