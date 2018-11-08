Горбачев пообещал сделать все, чтобы остановить новую холодную войну

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал начало новой гонки вооружений главной опасностью для мира и пообещал сделать все, чтобы остановить новую холодную войну.

В четверг Горбачев пришел на российскую премьеру документального фильма о себе, созданного немецким кинорежиссером Вернером Херцогом и британским документалистом Андре Сингером. Премьера ленты "Знакомьтесь, Горбачев" проходит в четверг в столичном кинотеатре IMAX Киносфера.

Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко перед началом показа по просьбе бывшего советского лидера зачитал его обращение к создателям фильма и зрителям.

"Сейчас мы видим попытки все это обратить вспять, отбросить мир в прошлое. И самая большая опасность — возвращение к конфронтации, начало новой гонки вооружений. Уже говорят о ядерной войне так, как будто это что-то вполне допустимое, к ней готовятся, обсуждают сценарии. Дальше, как говорится, ехать некуда", — пишет Горбачев.

Политик подчеркнул, что с таким положением дел нельзя мириться.

"Нельзя опускать руки. Я верю, что новую холодную войну можно остановить, и буду все для этого делать", — заявил экс-президент.

Политик отметил, что сейчас люди, как он видит, все чаще обращаются к той эпохе, когда было покончено с холодной войной и начались перемены в нашей стране.

"Это время не предано забвению, не стало древней историей, как некоторые хотели бы. Оказалось, что опыт тех лет необходим нам сегодня. Мы пошли на перемены, потому что это было требованием времени, требованием людей. Любые серьезные перемены связаны с риском. Мы пошли на риск, но он был необходим", — вспоминает Горбачев.

Он подчеркнул, что несмотря на все препятствия, трудности, ошибки, тогда удалось сделать главное: "Перемены стали необратимыми, наша страна и мир стали другими".

Горбачев напомнил слова из совместного с президентом США Рональдом Рейганом заявления, сделанного после их самой первой встречи в Женеве: "Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя".

"Думаю, эти слова должны стать лозунгом нового движения против ядерной угрозы", — убежден политик.